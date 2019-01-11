Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Irak kuzeyi Hakurk
bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:28 Kaynak: DHA
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