Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:04 - Kaynak: İHA
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