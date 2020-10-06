Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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