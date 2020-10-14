Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 22:34

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Harekatı, Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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