Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
14.10.2020 22:34
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor Skorda denge bozuldu! Mert Günok, gole engel olamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri