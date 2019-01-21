Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize...

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Genel
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