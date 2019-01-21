Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize...
Irak
'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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