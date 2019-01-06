Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:50 

Irak, Ekonomi
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