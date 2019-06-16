Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

4 dakika önce

IRAK'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
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