Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyinde Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK
'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."
- Ankara
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