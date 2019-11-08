Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
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