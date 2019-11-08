Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi
PYD elebaşı Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]