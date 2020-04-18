Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi - Son Dakika

Korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde mehmetçik de sınır ötesinde görev başında. Son olarak Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk askeri düşmana geçit vermiyor. Bölücü terör örgütleri hasvadan karadan bombalanıyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK' lı örgüt üyesi düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter adresi üzerinen yaptı. Bakanlık mesajda terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

(İHA)