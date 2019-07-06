Irak'ın kuzeyine hava harekatı: En az 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
IRAK'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeftleri vuruldu, en az PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
IRAK'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeftleri vuruldu, en az PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber: ANKARA,
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