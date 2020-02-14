Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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