Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)