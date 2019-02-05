Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin- Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı
'nca Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
, Zap, Avaşin- Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK
mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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