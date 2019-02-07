Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Metina, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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