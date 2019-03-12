Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı; Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

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