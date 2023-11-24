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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Terör örgütüne ait 17 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

24.11.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:40
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Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

"AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın "Azimliyiz, kararlıyız!" notuyla duyurduğu harekatta terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edildi.

TOPLAM 17 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 24 Kasım 2023 saat 20.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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