Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

31 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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