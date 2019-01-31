Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatında Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatında Terör Hedefleri İmha Edildi

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, 30 Ocak'ta düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatında Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, 30 Ocak'ta düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

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