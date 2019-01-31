Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatında Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, 30 Ocak'ta düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, 30 Ocak'ta düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

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