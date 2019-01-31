Irak'ın Kuzeyine Hava Herakatı
22 dakika önce
Irak'ın kuzeyine hava herakatıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.
Irak
'ın kuzeyine hava herakatı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:19 Kaynak: DHA
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