Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Herakatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Herakatı

22 dakika önce

Irak'ın kuzeyine hava herakatıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyine Hava Herakatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyine hava herakatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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