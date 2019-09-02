Irak'ın kuzeyine MİT destekli hava harekatı
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:09
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Geline altın yerine mama taktılar