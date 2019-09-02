Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine MİT destekli hava harekatı
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Irak'ın kuzeyine MİT destekli hava harekatı

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine MİT destekli hava harekatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:09 
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