Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)

FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı. Bakanlık tarafından operasyonda kullanılan fırtına obüslerinin fotoğrafları da paylaşıldı.