Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)
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FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:50 Kaynak: DHA
FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı. Bakanlık tarafından operasyonda kullanılan fırtına obüslerinin fotoğrafları da paylaşıldı.
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