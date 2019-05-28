Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)
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Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)

3 saat önce

FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.

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FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK 
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı. Bakanlık tarafından operasyonda kullanılan fırtına obüslerinin fotoğrafları da paylaşıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:50 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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