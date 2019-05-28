Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)
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Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (2)

1 saat önce

FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.

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FIRTINA OBÜSLERİYLE DESTEK 
Milli Savunma Bakanlığı'nca  Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:52 Kaynak: DHA
Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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