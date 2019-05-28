Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)
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KOMANDOLAR, SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA ETTİMilli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdiği,...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:12 Kaynak: DHA
KOMANDOLAR, SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdiği, sığınak ve barınakların imha edildiği açıklandı. Ayrıca Kandil ve Asos'ta tespit edilen terör hedeflerinin, uzun menzilli kara ateş destek araçlarıyla vurulduğu kaydedildi.
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