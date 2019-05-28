Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekâtı (5)

5 MAĞARA VE SIĞINAK BULUNANLAR İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait 5 adet mağara ve sığınakta; 400 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesinin bulunarak imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, harekat kapsamında Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan el yapımı patlayıcı malzemeleri, tuzaklı el yapımı patlayıcılar, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesinin de imha edildiğini bildirdi.

ANKARA,