Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)
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5 MAĞARA VE SIĞINAK BULUNDUMilli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:25 Kaynak: DHA
5 MAĞARA VE SIĞINAK BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi. Buralarda ele geçirilen, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 400 metrelik kablo, 1000'den fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çaplarda 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı. Harekat kapsamında, Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin 8 bölmeli sığınağı da tespit edildi. Buralarda bulunan el yapımı patlayıcı malzemeleri, tuzaklı el yapımı patlayıcılar, roket mühimmatı ve yaşam malzemelerinin de imha edildiği kaydedildi.
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