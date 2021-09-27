Üye Girişi
"Irak'ın mozaiği" Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor - Son Dakika

"Irak'ın mozaiği" Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor

27.09.2021 12:24

ALİ MAKRAM GHAREB /HAYDAR KARAALP - Irak'ın farklı etnik grupları barındıran özel bir yapıya sahip kenti Kerkük, genel seçimlerde Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında süren bir yarışa sahne oluyor.

ALİ MAKRAM GHAREB/HAYDAR KARAALP - Irak'ın farklı etnik grupları barındıran özel bir yapıya sahip kenti Kerkük, genel seçimlerde Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında süren bir yarışa sahne oluyor.

Uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerin devam ettiği Irak, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken Kerkük'te de yoğun bir propaganda dönemi yaşanıyor. "Küçük Irak" veya "Irak'ın mozaiği" gibi yakıştırmalar yapılan kadim kentin sokakları, çeşitli siyasi gruplar ve adaylarına ait afiş ve posterlerle donatılmış durumda.

Kerkük'ün merkezi ağırlıklı olarak mavi renkli Türkmen bayrakları ve adayların posterleriyle süslenirken, Kürtlerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de söz konusu etnik gruplara bağlı adayların posterleri öne çıkıyor.

Irak'ta 329 sandalyeli Meclisin 12 sandalyesi Kerkük için ayrıldı. Bu 12 sandalyenin 3'ü kadın kotasına tahsis edilirken, 1 sandalye de kentte yaşayan Hristiyan azınlığına verildi. Kerkük, yeni seçim yasasına göre Türkmen, Kürt ve Araplar arasında üç ayrı seçim bölgesine ayrıldı.

Türkmenler, bu seçime Kerkük ve ona bağlı bölgelerde tüm Türkmen siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan "Birleşik Irak Türkmenler Listesi" adı altında 7 adayla katılıyor.

Türkmenler, Kerkük Valiliğine talip

Birleşik Irak Türkmenler Listesi'nden milletvekili adayı Ammar Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seçimde Türkmenlerin tek liste halinde birleşerek demokrasi yarışına girdiğini ve bu birleşmenin Türkmenleri güçlendireceğini söyledi.

Uzun yıllardır yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle halk ile siyasiler arasında kaybolan güvenin seçimlere olumsuz yansıyacağını aktaran Kahya, şunları kaydetti:

"Irak'ın genelinde ve Kerkük'te hala elektrik kesintileri, işsizlik ve kötü belediye hizmetleri devam ediyor. Reform için yeni yasalar çıkarılmalı. Parlamento olarak kurulacak yeni hükümete baskı yapılarak yenilikler gerçekleştirilebilir. Irak'ta enerji kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi için Petrol Bakanlığı ile Elektrik Bakanlığı birleştirilerek Enerji Bakanlığı kurulmalı."

Kerkük'te 2003'ten bu yana valinin Kürt veya Araplardan seçildiğine işaret eden Kahya, Türkmenler olarak bu göreve talip olduklarını ve seçim sonrası kente bir Türkmen'in vali olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Irak'ta belediye hizmetinde Türkiye modeli uygulanmalı

Kahya, "Her geçen gün daha da gerileyen Kerkük belediye hizmetleri sisteminde Türkiye'deki belediyecilik modelinin uygulanması için parlamentoya baskı yapacağız." dedi.

Birleşik Irak Türkmenler Listesi'nden milletvekili adayı Sevsen Ceddu da Irak'ta siyasi, ekonomi, sağlık, kalkınma,eğitim ve güvenlik alanlarında ciddi reforma ihtiyacın olduğuna işaret ederek bu seçimlerin Türkmenler için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Hayatının 20 yılını eğitim alanında hizmet vererek geçiren ve son olarak müfettişliğe kadar yükselen Ceddu, Irak'ın en çok eğitim alanında reforma ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

KDP'den Kerkük için "ortak yönetim" söylemi

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisinden (KDP) milletvekili adayı Şahavan Abdullah ise parti olarak bu seçimlerde Irak genelinde hiçbir siyasi koalisyona girmediklerini ve tek parti olarak yarışacaklarını bildirdi.

"Kerkük'te Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşacak bir ortak yönetim Kerkük sorunu için en iyi çözüm olur." diyen Abdullah, Kerkük'teki siyasi sorunların ancak Kerküklüler arasında çözülebileceğini ifade etti.

Abdullah, şöyle devam etti:

"Kerkük'teki siyasi sorunlara ciddi çözümler gerekiyor. Siyasi taraflar arasındaki sorunun çözümü için Irak hükümeti ve IKBY'nin desteğine ihtiyacımız olabilir ancak hiç kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz."

Arap seçmenlerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor

Kerkük'te Arap Tashih Partisinin adayı Burhan Asi ise Arap seçmenlerin bu seçime yüksek katılım göstereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Asi, daha önce terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşanan olaylardan etkilenen kentin güneyindeki ve özellikle kırsal kesimindeki seçmenlerin, mevcut güvenli ortamın devam etmesi için sandığa gitmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Seçimlere herhangi bir şekilde şaibe karışmasından endişe ettiklerini kaydeden Asi, hükümetten bu konuda gereken önlemleri almasını istedi.

Irak'ta genel seçimler için geri sayım sürüyor

Irak, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.

Bu seçimlerde 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor. Söz konusu adayların 951'i kadın. 789'u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonların listesinden yarışa katılıyor.

Irak'taki etnik yapılar

Irak Anayasası'na göre ülke Arap ve Kürt olmak üzere iki resmi etnik yapıya sahip.

Resmi olmayan verilere göre, nüfusun yüzde 75-80'i Arap, yüzde 15-20'si ise Kürt.

Türkmenler ve diğerleri, ülke nüfusunun yüzde 5-7'lik kısmını oluşturduğu ifade edilse de Türkmen gruplar gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Irak'ın mozaiği Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor
Irak'ın mozaiği Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor
Irak'ın mozaiği Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor
Irak'ın mozaiği Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor

Türkmen, Kerkük, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Irak'ın mozaiği' Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 13:30 Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı 11:23 Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak 10:38 Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Son Dakika Haberleri
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı         
13:36
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar         
11:09
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak         
08:35
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 13:54:34. #1.13#
SON DAKİKA: "Irak'ın mozaiği" Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement