Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

7 saat önce

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen yasağın gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığının altı çizildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Musul, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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