Irak'ın Musul kentinde patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde Irak ordusunun hedef alındığı patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Musul'daki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Musul'un güneyinde bulunan el-Şora bölgesinde Irak ordusuna ait askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. el-Şora yakınlarındaki Zelhfe ve Suruc köyleri arasındaki yolun kenarında yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 2 askerin yaralandığı belirtildi. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:01 - Kaynak: İHA
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