Irak'ın Musul kentinde son bir yılda 465 imar projesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle büyük zarar gören Irak'ın Musul kentinde, son bir yılda 465 imar ve kalkınma projesi gerçekleştirildi.

Musul Valisi Necim el- Cuburi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce DEAŞ'tan geri alınan Musul'un yeniden inşası kapsamında 465 imar projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Söz konusu projelerin altyapı, konut, yıkıma uğrayan evlerin onarımı ve yol ile köprü yapımlarını kapsadığını aktaran Cuburi, projelerin Musul kent merkezinin yanı sıra kente bağlı ilçe ve kasabaları da içerdiğini ifade etti.

Cuburi, yaklaşık 6 yıldır iç göçmen durumunda yaşayan Iraklıların evlerine dönebilmeleri için gereken altyapı onarım çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti.

Projelerde evlerine dönen iç göçmenlere öncelik tanındığına dikkati çeken Cuburi, DEAŞ saldırılarından dolayı kullanılamaz duruma gelen yüz binlerce evin onarımına 2021 yılı mali bütçesinde pay ayrılacağını kaydetti.

Cuburi ayrıca, projelerin DEAŞ saldırılarından en çok etkilenen kentin batı yakasında gerçekleştiğini, ilçe, kasaba ve köylerdeki hizmetleri de hızlandıracaklarını aktardı.