Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda "robot garsonlar" iş başında - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde bir restoranda robot garsonlar hizmet vermeye başladı.

????Bir grup üniversite öğrencisinin Musul kent merkezinde açtıkları bir restoranda robot garsonlar iş başı yaptı. Robot müşterilerden büyük ilgi gördü.

Siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunan robot 15 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor.

Restorana gelen müşteriler masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerini mutfağa iletiyor.Mutfaktan çıkan yemekleri alan robot servis edeceği masaya kadar ilerliyor.

Restoran sahibi Rami Abdurrahman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmeti müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söylerdi.

Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini belirten Abdurrahman robotun servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne birisi geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti.

Abdurrahman, restoranda çocuklara da bir bölümün tahsis edildiğini ve bu bölümde çocukların akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu belirtti.

Robot garson hizmetinin klasik ve alışılmış dışında bir uygulama olduğunu söyleyen restoran müşterisi Selim Kaddo, Musul'un bir ilçesinden geldiğini ve uygulamanın merakla nasıl bir şey olduğunu yakından görmek istediklerini ifade etti.

Robotları izlemek için yemek yemeğe geldiğini söyleyen Kaddo, restoranda dolaşması bile çok sıra dışı bir şey ve buraya gelen herkesin sipariş vermeden önce telefonu eline alıp video çekmeye başladığını aktardı.