Irak'ın Musul Kentinden Geçen Dicle Nehri'nde Teknenin Alabora Olması Sonucu En Az 40 Kişi Hayatını...
1 saat önce
IHAAW163511-ASA/21-03-2019- Irak'ın Musul kentinden geçen Dicle Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.
IHAAW163511-ASA/21-03-2019
- Irak
'ın Musul
kentinden geçen Dicle
Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. 21.03.2019 16: 35: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
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