Son Dakika Haberleri: Irak'ın Musul Kentinden Geçen Dicle Nehri'nde Teknenin Alabora Olması Sonucu En Az 40 Kişi Hayatını...

Irak'ın Musul Kentinden Geçen Dicle Nehri'nde Teknenin Alabora Olması Sonucu En Az 40 Kişi Hayatını...

1 saat önce

IHAAW163511-ASA/21-03-2019- Irak'ın Musul kentinden geçen Dicle Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Musul Kentinden Geçen Dicle Nehri'nde Teknenin Alabora Olması Sonucu En Az 40 Kişi Hayatını..., System.String[]
IHAAW163511-ASA/21-03-2019

- Irak'ın Musul kentinden geçen Dicle Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. 21.03.2019 16: 35: 11 TSI
NNNN - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

Dicle, Irak, Musul, 3. Sayfa
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