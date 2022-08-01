Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor - Son Dakika
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Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

01.08.2022 10:52
Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan 325 bin Ezidi'nin, terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediği belirtildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan 325 bin Ezidi'nin, terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediği belirtildi.

Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cafer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kampların kapatılmasıyla ilgili alınmış hiçbir kararın olmadığını belirterek, "Kamplarda kalmak isteyen kalabilir, gitmek isteyen de serbesttir." dedi.

"Ezidiler Sincar'daki yasa dışı silahlı güçlerden (PKK) dolayı evlerine dönemiyor." diyen Cafer, Ezidilerin Sincar'a döndüklerinde çocuklarının yeni tehditlerle karşı karşıya kalacağından ve yeni felaketler yaşayacaklarından korktuklarını kaydetti.

Cafer, "Şu an Sincar'a dönemeyen ve Duhok'taki kamplarda yaşayan Ezidilerin sayısı 325 bin 96'dır. Ezidiler, 15 ayrı kampta kalıyor. Toplamda 65 bin 34 aileden oluşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kamplarda su ve buna benzer sorunlar olduğunu, uluslararası yardım kuruluşlarının da Rusya- Ukrayna savaşına yoğunlaştığını belirten Cafer, sorumluluğun IKBY hükümetinin omuzlarına kaldığını söyledi.

Cafer, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın uygulanması durumunda ilçedeki sorunların büyük bir bölümünün çözüleceği değerlendirmesinde bulunarak, evlerine dönemeyen Ezidilerin de Erbil- Bağdat arasındaki bu anlaşmanın uygulanmasını beklediğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Musul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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