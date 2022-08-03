Ezidiler, DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılında uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını düşünüyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine dönemeyen ve 8 yıldır zorlu kamp koşullarında yaşayan Ezidiler, uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldıklarını belirtiyor.

Duhok'taki Şarya Mülteci Kampı'nda kalan Ezidiler, terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılında, ilçedeki güvenlik durumu ve zorlu kamp yaşantılarını AA muhabirine anlattı.

Şarya Mülteci Kampı sakini Sincarlı Ezidi Suud Seydo, "Sincar'daki bazı güçler (PKK) ve orada yaşanan sorunlar nedeniyle evlerimize dönemiyoruz." dedi.

Evlerine kavuşabilmeleri için güvenliğin ve asayişin sağlanmasını istediklerini aktaran Seydo, Sincar'da hiçbir şekilde emniyetin bulunmadığını söyledi.

Seydo, "Uluslararası kuruluşlar evlerimize dönmemiz için hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. IKBY ve Irak hükümetlerinden sorunlarımıza köklü bir çözüm bulmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"8 yıldır çadır kamplarda yaşamak zorunda kalıyoruz"

Bir başka kamp sakini Dahil Seydo da "8 yıldır çadır kamplarda yaşamak zorunda kalıyoruz. Çok zor şartlarda yaşamamıza rağmen eve dönmekten korkuyoruz. Çünkü çocuklarımız (PKK tarafından) kaçırılabilir." diye konuştu.

Geçen yıl çadırlarının yandığını ve kampta kalanların durumunun çok kötü olduğunu anlatan Seydo, "Hiçbir gelirimiz yok, maddi durumumuz iyi değil ve Sincar'a dönemiyoruz." diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

"Sincar henüz virane halde, evlerimiz yıkılmış, yeniden inşa etmemiz gerekiyor"

Süleyman Hıdır ise "Sincar halkı Ezidiler, PKK militanları yüzünden evlerine dönemiyor. Güvenlik olursa herkes yuvasında yaşamak ister. Sincar'da durumun normale dönmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta kimsenin kimseden haberi olmadığına, ülkede her gün gösteriler düzenlendiğine dikkati çeken Ali Hudada "Irak hükümetinin kamplarda kalan sığınmacılardan da haberdar olmadığını" savundu.

Ezidi kamp sakini Hudada, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümet resmi olarak Sincar güvenlidir ve dönebilirsiniz derse biz döneriz. Şu an dönmeye korkuyoruz. Sincar henüz virane halde, evlerimiz yıkılmış, yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Hükümetin talimatı ve desteğiyle dönmezsek hiçbir faydası olmaz."

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.