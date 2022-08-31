Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonunda binlerce sivil hayatını kaybetmişti. - MUSUL

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Kemiklerin Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Musul, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ın Musul kentinde, 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı - Son Dakika

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