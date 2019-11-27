Son Dakika Haberleri: Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi
Son Dakika Güncel Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi - Son Dakika

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi

6 saat önce

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi. Bu olay sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemciler konsolosluk binasını ateşe verdi. Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.

Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

80 KİŞİ YARALANDI

Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemcilere, polis müdahale etti. Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan, bugün başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLERDE 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi
Necef, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti
İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 05:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]