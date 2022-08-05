Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika
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Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri

05.08.2022 21:06
Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri

Irak'ın Necef kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

Irak'ın Necef kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika
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