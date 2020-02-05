Irak'ın Necef kentindeki gösterilere Sadr yanlıları müdahale etti: 6 ölü - Son Dakika
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Irak'ın Necef kentindeki gösterilere Sadr yanlıları müdahale etti: 6 ölü

6 saat önce

Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Necef kentindeki gösterilere Sadr yanlıları müdahale etti: 6 ölü, System.String[]

Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" adlı grup, gösterilerin düzenlendiği kent merkezindeki Sadreyn Meydanı'na girmeye çalıştı.


Söz konusu meydanda yaşanan arbede kısa süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Sadr'a bağlı kişilerin göstericilere açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Olaylar sırasında göstericilerin meydanda kurduğu bazı çadırlar da ateşe verildi.

Sadr yanlısı grup, Necef'teki gösteri alanından protestocuları uzaklaştırarak burada kontrolü sağladığını açıkladı.

Babil'de de 1 kişi öldü

Öte yandan Babil kentinde de Mavi Şapkalıların göstericilere saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Mavi Şapkalılar kimdir?

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevini üstlenmişti.

Ancak bu kişiler daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Göstericiler, 2003 sonrası siyasete bulaşmayan bağımsız ve yolsuzluklarla mücadele edebilecek bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor. Allavi ise 2003 sonrası iki dönem İletişim Bakanı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştu.

Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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