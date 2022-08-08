Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü - Son Dakika
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Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü

08.08.2022 11:39

Irak'ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Irak'ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentinde, Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu'nun silahlı kanadı olan Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Silah ve mühimmat deposunun kentteki Olimpiyat Stadı yakınında olduğu belirtilirken, yetkililer patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Patlamaya, Necef kentindeki aşırı sıcakların yol açtığı belirtildi. - NECEF

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu... Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu... Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor
Kaynak: İHA

Necef, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü - Son Dakika
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