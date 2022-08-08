Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynuyordu, yıllar onu daha da gençleştirdi

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentinde, Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu'nun silahlı kanadı olan Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Silah ve mühimmat deposunun kentteki Olimpiyat Stadı yakınında olduğu belirtilirken, yetkililer patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları) Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu...

Kaynak: İHA

Necef, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.