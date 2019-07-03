Son Dakika Haberleri: Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı

1 saat önce

Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, haziran ayında yaklaşık 1 milyar dolar düştü.

Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı, System.String[]
Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, haziran ayında yaklaşık 1 milyar dolar düştü.
Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın petrol ihracatı haziran ayında bir önceki aya kıyasla 6 milyon varil azalarak 105 milyon varil seviyesinde kaldı.
Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin haziranda petrol ihracatından toplam 6 milyar 397 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi, mayıs ayında ise bu tutarın yaklaşık 7 milyar 329 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.
İhracat gelirindeki azalma, satış miktarında görülen gerilemeden çok petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.
Petrol Bakanlığının açıklamasında haziranda bir varil ham petrolün uluslararası piyasaya ortalama 60 dolardan satıldığı belirtildi. Mayıs ayında ise bir varil petrol ortalama 66 dolardan alıcı bulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:55 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]