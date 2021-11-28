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Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor - Son Dakika

Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor

28.11.2021 11:08

Bursa'da faaliyet gösteren firmanın CNC işleme, lazer kesme ve 3 boyutlu yazıcı yöntemi kullanarak milimetrik ölçümlerle inşaat projeleri için yaptığı maketler, Irak'tan talep görüyor.

Bursa'da faaliyet gösteren firmanın CNC işleme, lazer kesme ve 3 boyutlu yazıcı yöntemi kullanarak milimetrik ölçümlerle inşaat projeleri için yaptığı maketler, Irak'tan talep görüyor.

Kentte 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren firmanın, peyzaj ve bahçe dekorasyona ilişkin tüm detayları aslını yansıtacak şekilde yaptığı maketler, projenin tamamlanmış halini yansıtma özelliği taşıyor.

Yurt içinde birçok inşaat projesi, tarihi bina, müze ve anıt eserlerin restorasyon aşamasına ilişkin maketler hazırlayan firma, yurt dışında da önemli inşaat projelerinin ön tanıtımında etkin rol üstleniyor.

Katma değerli ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunan firmanın maketleri son dönemde Irak'tan ciddi ilgi görüyor.

"4 ülkeyi hedef belirledik"

3D Maket firmasının sahibi Nedim Yılmaz, AA muhabirine, 2010 yılından beri inşaat, makine ve müze alanında maket ürettiklerini söyledi.

Yıllarca yurt içinde birçok projede görev aldıklarını anlatan Yılmaz, özellikle son 2-3 yılda ciddi ihracat da yaptıklarını kaydetti.

Yılmaz, birçok ülkeyle iş birliği yaptıklarını ve maketleri teslim ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak Irak için proje ürettik. Irak'ın kuzeyinde ciddi inşaat projeleri var. Bu projelerde de daha çok Türk şirketleri tercih ediliyor. Projenin başından sonuna kadar Türk şirketler ciddi işler yapıyor. Biz de yaptığımız maketlerle sektöre bu şekilde katkı veriyoruz. Ayrıca başka iş bağlantıları da kurduk. Tekliflerimizi verdik, sonuç bekliyoruz."

El emeğinin yoğun olduğu maketlere yurt dışında ve yurt içinde çok talep gösterildiğini dile getiren Yılmaz, "4 ülkeyi hedef belirledik. Kuveyt, Katar, Irak ve Azerbaycan. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu an Libya projesine başlayacağız. Sırbistan için de bir proje hazırlıyoruz. Bu şekilde 2022'de ihracat hedefimizi yüzde 200 artırmayı hedefledik. Son 2 ayda mevcut işimizin yüzde 50'sini ihracat oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bursa'da hayata geçirdikleri "MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi" Projesi'nin ardından yurt içi ve dışından birçok teklif aldıklarını, 2022'de minyatür projeleri de yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor
Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor
Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor
Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor
Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor

Togo Cumhuriyeti, İhracat, İnşaat, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın prestijli inşaat projeleri Bursalı firmanın maketleriyle görücüye çıkıyor - Son Dakika
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