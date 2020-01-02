Irak'ın sağlık projesi Bursa'dan - Son Dakika
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Irak'ın sağlık projesi Bursa'dan

6 saat önce

Türkiye'deki birçok sağlık kuruluşu projesine imza atan Bursalı firma, şimdi de Irak'taki özel bir hastanenin kapılarını imal ediyor.

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Türkiye'deki birçok sağlık kuruluşu projesine imza atan Bursalı firma, şimdi de Irak'taki özel bir hastanenin kapılarını imal ediyor.


Kaliteli ve hızlı teslimat çalışmalarıyla Türkiye sınırlarını aşan Çağdaş Bölme, hijyenik ortamlar için üretmiş olduğu kapılarla Irak'a hizmet götürmeye başladı. Özel bir hastane için üretime başladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, "1990'da başlayan hastane tecrübemizi Türkiye'deki birçok hastane projelerinde uyguladık. Şimdi de Irak'daki projelerin kapılarını gönderiyoruz. Alüminyum kasalı kapılar, duvar kalınlığına göre ayarlanabiliyor. Kapılarımız, laminant kaplamalı ve üzerinde tekmeliği olan tamamen hijyenik ortamlar için üretilmektedir. Şu an imalatını yaptığımız projenin ilk etabı içindir. Bundan sonra Irak'ta iki ayrı daha sağlık projesi bekliyoruz. Kalitemiz, bilgimiz, ulaşımın kolay olması ve üretim süresinin kısa olması bizi tercih etmelerindeki en büyük etkendir. İlk olarak ölçülerini aldığımız projenin, üretiminden sonra montaj ekiplerimizi gönderiyoruz" dedi.


Firmaların kendilerini tercih etmesinde 1977 yıllardan bugünlere kadar gelen yatırımların etkisi olduğunu ifade eden Demir, "Çağdaş Bölme, Türkiye'de bu sektörün oluşmasını sağlayan markasıdır. Bu marka olarak hem ülkemize katma değer oluştururken, hem de ihracatımızla da ülkemize gelir elde etmiş oluyoruz. Yapı malzemeleri konusunda bizlerde buna öncülük etmek istiyoruz. Yerli üretimde artık Avrupa ile aynı kaliteleri yakaladık" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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