Irak'ın Salahaddin ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

Irak'ta Salahaddin ilinin kuzeybatısındaki kırsal ve çöl bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin- Musul kentleri arasındaki çöl bölgelerinde gizlenen DEAŞ militanlarına operasyon başlatıldı.

Operasyonun Salahaddin ve Musul'un yanı sıra Enbar vilayetini de kapsayacağı ve 3 gün süreceği kaydedildi. Operasyonun ilk gününde Salahaddin kentinin kuzeybatısında DEAŞ'a ait çok sayıda silah, mühimmat, 4 adet katyuşa füzesi, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütüne yönelik operasyon Salahaddin ve Musul Operasyonlar komutanlıkları tarafından ortak yürütülüyor.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdirildiğini duyurmasına rağmen örgütün özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırıları sürüyor.