Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

02.05.2022 15:47
Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınasından 216 kişinin etkilendiği belirtildi.

Irak'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınasından 216 kişinin etkilendiği belirtildi.

Kum fırtınası başkent Bağdat ve güney illeri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu.

Salahaddin Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişinin kum fırtınasından etkilendiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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Devlet Hastanesi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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