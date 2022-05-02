Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Irak'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınasından 216 kişinin etkilendiği belirtildi.

Kum fırtınası başkent Bağdat ve güney illeri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu.

Salahaddin Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişinin kum fırtınasından etkilendiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.