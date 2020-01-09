Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü. - Son Dakika

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.

6 saat önce

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü., System.String[]

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü. - SELAHADDİN

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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