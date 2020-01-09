Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika

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Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü
6 saat önce
Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.
(İHA)
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