Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü

6 saat önce

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü, System.String[]

Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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