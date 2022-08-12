Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kaledize ilçesindeki bir lunaparkta gondol faciası yaşandı. Kaledize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı - Son Dakika

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