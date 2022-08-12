Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı - Son Dakika
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Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı

12.08.2022 11:20
Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kaledize ilçesindeki bir lunaparkta gondol faciası yaşandı. Kaledize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - SÜLEYMANİYE

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Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı - Son Dakika
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