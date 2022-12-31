Irak'ta akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzlerce erkek genç kızın peşinden koşup taciz etti - Son Dakika
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Irak'ta akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzlerce erkek genç kızın peşinden koşup taciz etti

31.12.2022 16:23

Irak'ın Süleymaniye şehrinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Motor yarışlarını izlemeye gelen genç kız, yüzlerce erkeğin tacizine uğradı. Yaşanan kaos kameralarca kayıt altına alınırken kadının olaydan yara almadan kurtulduğu, saldırıya karışan 16 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde motor yarışını izlemeye giden bir kadın, onlarca erkeğin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu videolarda bir grup gencin, genç bir kadına saldırdığı ve saldırganlardan birinin kadını tekmelediği görülüyor.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Süleymaniye polisi, düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 16 kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Olayın videosu bölgede büyük ses getirdi. Yakalanan şahısların yan yana dizildiği fotoğraf da paylaşıldı.

Yüzlerce erkek genç kızın peşinden koşup saldırdı! Önce tekmelediler sonra taciz ettiler

"MOTOR YARIŞI İZLEMEK İSTİYOR"

Gazeteci Nevşin Mengü ise sosyal medya hesabından olayı şu sözlerle özetledi: "Süleymaniye'de saçı açık bir kadın motor yarışı izlemek istiyor. Erkekler topluca 'F…şe' diyerek kadına saldırıyor. Kadın saldırıdan yara almadan kurtulmuş ancak kadını linçten korumaya çalışan erkek bıçaklanmış"

Yüzlerce erkek genç kızın peşinden koşup saldırdı! Önce tekmelediler sonra taciz ettiler
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Süleymaniye, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzlerce erkek genç kızın peşinden koşup taciz etti - Son Dakika
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