Süleymaniye'nin Dükkan ilçesine bağlı Sergelu köyünde Sadun Sergeluyi ve Hatice Fatma, cevizli sucuğun hazırlanışı ile ilgili AA muhabirine konuştu.

Öte yandan pekmezden hazırlanan ve kurutulan bulamaçtan ceviz konulmadan hazırlanan tatlı da lezzetli bir tatlı olarak sofralarda yerini alıyor.

Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süleymaniye'de lezzetli cevizli sucuklar geleneksel yöntemlerle yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.