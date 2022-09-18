Süleymaniye'de lezzetli cevizli sucuklar geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı köylerde kış akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan cevizli sucuk geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
İpe geçirilen cevizlerin pekmezle hazırlanan bulamaça batırılmasının ardından kurumak üzere ipe dizilmesi güzel görüntüler oluşturuyor.
Öte yandan pekmezden hazırlanan ve kurutulan bulamaçtan ceviz konulmadan hazırlanan tatlı da lezzetli bir tatlı olarak sofralarda yerini alıyor.
Süleymaniye'nin Dükkan ilçesine bağlı Sergelu köyünde Sadun Sergeluyi ve Hatice Fatma, cevizli sucuğun hazırlanışı ile ilgili AA muhabirine konuştu.
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