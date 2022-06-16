Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü

16.06.2022 00:45
Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı açıklandı.

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattığı açıklandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinin kırsallarında başlatılan operasyonlarda 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Kerkük'e bağlı Sergaran beldesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Musul kentinin Mahmur Dağı yakınındaki operasyonda da 1 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, çok sayıda otomatik silah, gece görüşlü 4 dürbün, saldırılarda kullanılmaya hazır patlayıcı maddeler, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Diyala kenti kırsalında sahte kontrol noktası kuran teröristlere yönelik operasyonda 4 kişinin yakalandığı, ele geçirilen teröristler hakkında daha önce tutuklama kararı olduğu bildirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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