Son Dakika Haberleri: Irak'ın, Yeni Tahran Büyükelçisi Kabul Edildi

Irak'ın, Yeni Tahran Büyükelçisi Kabul Edildi

25 dakika önce

Irak'ın yeni İran Büyükelçisi Saad Abdulvahap, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e kabul mektubunu teslim etti.

Irak'ın, Yeni Tahran Büyükelçisi Kabul Edildi, System.String[]
Irak'ın yeni İran Büyükelçisi Saad Abdulvahap, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e kabul mektubunu teslim etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Irak'ın yeni Tahran Büyükelçisi Saad Abdulvahap Kandil'i kabul ederek güven belgesini teslim aldı. Eski Büyükelçi Racih Musevi'den görevini devralan Kandil, bundan önce Irak'ın Finlandiya Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisi Racih Musevi'yi, Iraklı yurttaşlara olumsuz yaklaşımından ve iyi çalışamaması sebebiyle geri çağırmıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, İran, Tahran, Irak, Politika
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